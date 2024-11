Penha prepara entrega de rodoviária e passagem de bastão para Akira Auriani

Penha Fumagalli (PSD), prefeita não reeleita de Rio Grande da Serra, afirmou que, 60 anos depois da emancipação, a cidade terá sua primeira rodoviária. A obra, com 83% de conclusão, situada na região central e distante cerca de 200 metros da estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) entrará em operação até o fim deste ano. O equipamento preparado para receber sete linhas municipais e entre 4.000 e 5.000 passageiros por dia, segundo a pessedista, será entregue “uns dez dias antes do fim do mandato. Um presente de Natal para a população”.

A obra começou em março de 2020, ainda na gestão do então prefeito Gabriel Maranhão (PSDB). Na gestão seguinte, de Claudinho da Geladeira – eleito pelo Podemos e depois, quando cassado, no PSDB –, a construção travou e passou por série de atrasos por conta do clima e da ausência de projeto de hidráulica e elétrica, entre outros pontos.

“Fiz correções no projeto e retomamos a obra”, disse Penha, ao lembrar que reiniciou os trabalhos da rodoviária em 2022, pouco tempo depois de assumir interinamente a Prefeitura. Segundo a chefe do Executivo, por conta da instabilidade política e de ajustes no projeto, a entrega atrasou em seis meses. Restam, segundo Penha, a conclusão do paisagismo e da área administrativa.

Em relação às conversas com o Estado para que a CPTM mude a estação ferroviária de lugar, a fim de permitir a interligação com o novo terminal, Penha disse que as tratativas pouco avançaram, mas que, na próxima semana, nova reunião será realizada com a presidência da companhia.

A construção da rodoviária da cidade tem custo total de R$ 3,9 milhões.

SAÚDE

Outra obra a ser entregue por Penha é a do Ceme (Centro de Especialidades Médicas). Até o fim deste mês a unidade de referência abre suas portas para atendimento por encaminhamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nas áreas de cardiologia, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e pediatria, além de realizar ultrassonografias e exames de raio-X. A unidade custará para o município R$ 643 mil.

O espaço, segundo Penha, encerra um ciclo de investimentos na Saúde. Todas as oito UBSs e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foram reformadas e/ou requalificadas em quase dois anos de mandato.

A prefeita também garantiu que sua equipe de governo “trabalha para deixar questões ligadas ao material e uniforme escolar resolvidas”, para que seu sucessor, Akira Auriani (PSB), realize “as compras e não entregue o material com atraso”, disse.

ASFALTO

Porém, Penha também deve deixar para Akira a conclusão de algumas intervenções urbanas, como obras de recapeamento asfáltico em ruas da Vila Lopes e também da Avenida D. Pedro I, no Centro de Rio Grande da Serra, entre outras.