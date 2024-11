Anya Taylor-Joy, Marina Ruy Barbosa e Sandra Oh... Veja os confirmados da CCXP24

Está chegando! A CCXP anunciou alguns painéis e atores que virão para a edição de 2024 do evento geek. Por meio das redes sociais, a empresa divulgou diversos nomes e deixou os fãs empolgados!

Apple TV+

O streaming Apple TV+ irá trazer dois painéis: Entre Montanhas e Ruptura. Além disso, vão trazer os atores Miles Teller, Anya Taylor-Joy, Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Sarah Bock, Christopher Walken, John Turturro, Patricia Arquette e Ben Stiller.

Prime Video

A Prime Video confirmou quatro painéis: Reacher, Invencível, Culpa Tua e Tremembé. Os atores Alan Ritchson e Maria Sten; Sandra Oh e Gillian Jacobs. A dublagem do Invencível também conta com Ezra Miller, Mark Hamill, Zachary Quinto e Lauren Cohan.

Já o filme Culpa Tua traz os atores Nicolle Wallace, Eva Ruiz e Victor Varona. E para a série de ficção brasileira baseada em crimes reais, Tremembé, Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas e Bianca Comparato também vão aparecer no painel para promover a produção.

Wagner Moura

O ator Wagner Moura será o grande homenageado da edição. A dedicatória acontecerá no dia 6 de dezembro.

Vale lembrar que a CCXP24 vai acontecer entre os dias 05 a 08 de dezembro.