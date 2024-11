Atila confunde eleitor ao sugerir vitória no TRE-SP

Atila Jacomussi (União Brasil), deputado estadual e prefeiturável derrotado no 2º turno das eleições em Mauá, tenta mais uma vez confundir a opinião pública ao festejar uma vitória que não conquistou. Em vídeo postado nas redes sociais, o unionista sugere que o resultado do julgamento, pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), do recurso contra o indeferimento de sua candidatura ao Paço lhe foi favorável e que, por isso, é “ficha limpa”. Nada mais equivocado. Como o Diário publicou ontem, a Corte eleitoral paulista deliberou pelo “não conhecimento do recurso”, situação em que, por conta de questão técnica ou processual, decide-se pela rejeição ao pedido sem avaliar seu mérito. Como explicou a juíza Maria Claudia Bedotti, em tese que acabou corroborada pelos demais juízes, a “análise do recurso ficou prejudicada”, uma vez que Atila foi derrotado por Marcelo Oliveira (PT) e o deferimento da candidatura do unionista não mudaria o resultado da eleição. Ainda assim, o prefeiturável comemorou: “Sempre acreditei na Justiça e tinha certeza de que meu registro seria deferido (…) Agora, o processo se tornou prejudicado, perdeu perca (sic) de objeto”. Detalhe: antes de Maria Claudia propor o não conhecimento do recurso, o placar estava 2 a 1 pelo indeferimento, faltando os votos de três juízes.

Bastidores

Túnel do tempo

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB, foto), fez uma pausa na transição de governo e relembrou o tempo em que era presidente da SPObras. Ao lado prefeito reeleito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), acompanhou o içamento da treliça metálica da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, que ligará os distritos de Pinheiros e Butantã, permitindo a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Pinheiros, marginais e Linha 9 -Esmeralda da CPTM. “Um processo longo, que conduzi quando estive à frente da SPObras”, disse Taka.

Xô, esquerda!

Os prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André; Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires; e Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, usaram as redes sociais para parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que venceu a candidata democrata Kamala Harris. Morando aproveitou o momento para cutucar os partidos de esquerda brasileiros – que, nas eleições deste ano, amargaram resultado aquém do esperado. “Com o fim da eleição nos EUA, vemos a esquerda ser novamente derrotada, cada vez mais fraca no mundo. Que esta vitória inspire todos que acreditam em um futuro melhor, responsável e mais próspero”, afirmou.

Em Brasília

O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), foi recebido em Brasília pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), prefeiturável derrotado no 2º turno em São Bernardo. O sucessor do prefeito Paulo Serra (PSDB) busca recursos para a cidade. “A gente só toma posse no dia 1° de janeiro, mas já tem conversado com o deputado, rodado alguns ministérios para construir políticas públicas e recursos para viabilizar projetos e melhorar a vida das pessoas em Santo André”, afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Futuro político

Ainda é incerto o rumo que o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), vai tomar a partir de 2025 agora que seu primo, Marcelo Lima (Podemos), assumirá a Prefeitura. Reeleito no pleito deste ano como segundo parlamentar mais bem votado da cidade, alcançando 9.853 votos, o podemista já alardeou o desejo de continuar por mais dois anos no comando da Casa. À reportagem, porém, Danilo desconversou sobre a intenção de se lançar candidato à reeleição para a presidência da Câmara.