Sacha vence prova e conquista chapéu mais desejado de A Fazenda 16

E o clima voltou a ficar quente em A Fazenda 16! Os peões passaram uma tarde recheada de discussões, brigas e muita, mas muita gritaria. O clima ficou pesado e os participantes prometeram que as sonequinhas iam ser cada vez mais difíceis e quando se mexe com sono...

Pois é, a situação está cada vez mais complicada e os grupos estão bem divididos, com participantes até desistindo dos jogos em time! Porém, como esperado, a tão desejada Prova do Fazendeiro chegou com pressa e colocou Flor, Sacha e Gui para disputar o chapéu que, além de imunidade, dá muito poder.

Importante lembrar que Zé Love irá direto para a roça, pois foi vetado do desafio e pode acabar sendo o eliminado da semana. Será que vem aí?

Dessa vez, a produção reviveu uma prova já conhecida: os peões precisaram marcar gols com diferentes tipos de bola e, aquele que marcasse a maior pontuação, receberia o chapéu mais desejado. Cada um dos materiais tinham um peso diferente na pontuação, além da posição no game ter a chance de multiplicação.

Conforme as bolinhas apresentavam mais dificuldades, foi Sacha que conseguiu a maior pontuação depois de acertar duas vezes o gol e conquistou o chapéu mais cobiçado de todo o confinamento, se tornando o novo Fazendeiro.