Presente em 34 jogos do Tigre em 2024, Romisson aguarda definição

Vinculado ao São Bernardo FC desde 2021, o volante Romisson é um dos jogadores mais identificados com o clube. Neste ano, ele ficou em segundo lugar no ranking de atletas que mais atuaram pelo Tigre. Foram 34 participações em 39 partidas. Somente o atacante Kayke, com 36 jogos, atuou mais vezes.

Apesar de o São Bernardo não ter conquistado o acesso à Série B, Romisson enalteceu a constante presença na equipe. “Tenho carinho enorme pelo clube, tanto que são quase 100 jogos disputados. Creio que isso e todo o meu esforço diário em treinos e jogos foram determinantes para encerrar o ano como um dos atletas mais utilizados”, disse ele.

O contrato de Romisson com o Tigre acabou ao fim da Série C. A expectativa dele é resolver em breve o seu futuro. “Seria especial continuar no clube. Mas, logicamente, é preciso verificar o interesse deles. Espero em breve ter uma definição”, finalizou o volante, que já passou por Vitória, Londrina e Guarani.