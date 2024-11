Festival Satyrianas comemora 25 anos com edição especial na Capital

O Festival Satyrianas chega aos 25 anos com edição especial na Capital. Estão previstas apresentações de teatro, música, dança, além de outras expressões culturais. Agendado para o período entre 14 e 17 deste mês, o evento promete ao público 78 horas de programação ininterrupta, com mais de 400 atrações espalhadas pela Praça Roosevelt, no bairro Bela Vista, e em outros 15 espaços culturais da região, como a Ocupação 9 de Julho e o Teatro Cultura Artística. As entradas para o evento são gratuitas, ou no formato ‘pague quanto puder’.

Apesar do início oficial ocorrer no dia 14, o Satyrianas terá cerimônia especial de abertura no dia 13, com O Cortejo da Mulher Gigante, condução de uma boneca em escala aumentada, produzida por alunos da SP Escola de Teatro. A caminhada festiva parte do Espaço dos Satyros até a Ocupação 9 de Julho, onde os portões serão abertos para o primeiro show do evento, realizado pela cantora Preta Ferreira.

De acordo com Gustavo Ferreira, coordenador do Satyrianas, o cortejo com a boneca faz ligação com a luta feminista. “O festival tem como objetivo mostrar a diversidade de corpos e as diferentes expressões artísticas”, conta. O evento terá, neste ano, mais apresentações de danças do que qualquer outra edição.

Além de coordenador, Ferreira participa das atividades como diretor de três peças: Diário de Uma Travesti, Confissões à Meia-Luz e A Lógica da Escuridão.

Um destaque do Satyrianas neste ano é o retorno do AutoPeças, atividade ausente nas últimas edições, mas que volta no aniversário de 25 anos do festival. A atração consiste em um mesmo texto teatral, que será encenado e improvisado sequencialmente por diversas duplas de artistas, dentro de uma limusine.

Mais informações sobre as atrações e toda a programação do Festival Satyrianas podem ser encontradas no site oficial do evento: satyrianas.com.br.