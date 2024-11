Ator de Rio Grande da Serra vence prêmio Bibi Ferreira

O ator Roma Oliveira, 34, natural da Vila Lopes de Rio Grande da Serra, conquistou no dia 30 de outubro, no Teatro Santander, um dos mais prestigiados prêmios do cenário teatral brasileiro. Ele faz parte do elenco de Um Grande Encontro – o musical, eleito o Melhor Espetáculo Musical Brasileiro no Prêmio Bibi Ferreira, considerado o mais importante reconhecimento do Teatro Musical no Brasil.

Roma iniciou sua trajetória artística nas oficinas culturais de Ribeirão Pires, cidade vizinha a Rio Grande da Serra, onde despertou sua paixão pelo teatro. Ele se formou na Escola Livre de Teatro de Santo André e na Escola de Arte Dramática da USP, consolidando uma base sólida para a carreira. “Comecei meus estudos em Ribeirão Pires, porque não havia oficinas culturais em Rio Grande da Serra. Acredito que a educação e a cultura são essenciais para abrir caminhos”, afirmou o ator, destacando sua visão sobre a importância da formação artística.

O espetáculo Um Grande Encontro se passa em Recife nas décadas de 1960 e 1970, e narra a história de amor entre Tom e Margarida, cujos sentimentos são desafiados pela presença de Tião, um homem obcecado por Margarida. A história leva Tom a fugir para o Rio de Janeiro, onde conhece figuras inspiradas em ícones da música nordestina, como Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença.

“É uma honra interpretar Zé Raimundo, personagem inspirado em Zé Ramalho, em um musical que celebra o encontro de talentos da música nordestina”, declarou Roma. Ele destacou ainda que o elenco do espetáculo conta com 80% de artistas nordestinos, o que agrega uma rica diversidade cultural à produção. O musical ficou em cartaz de 21 de junho a dia 1º de setembro no Teatro Marte Hall.

Em entrevista ao Diário, Roma também compartilhou conexão pessoal com as raízes nordestinas. “Minha família é de Alagoas. Minha mãe nasceu lá. Isso me aproxima ainda mais dessa cultura vibrante. Tenho muito orgulho de ser do (Grande) ABC, uma região marcada pela diversidade e pela forte presença de migrantes nordestinos. Minha família foi uma dessas que, em busca de um futuro melhor, se estabeleceu em Rio Grande da Serra, na Vila Lopes”, afirmou ele.

Para Roma, o prêmio recebido no Prêmio Bibi Ferreira é um reconhecimento de seu trabalho e também uma maneira de honrar suas origens. “Este prêmio representa não só minha trajetória no teatro, mas também a história da minha família e da minha cidade. Levo Rio Grande da Serra e Alagoas comigo onde quer que eu vá”, concluiu o ator.