Petróleo fecha em queda moderada em meio à alta do dólar após vitória de Donald Trump

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira, 6, interrompendo uma sequência de cinco sessões de ganhos, pressionados pela forte valorização do dólar após a vitória do republicano Donald Trump na eleição dos EUA.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,41% (US$ 0,30), a US$ 71,69 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 0,80% (US$ 0,61), a US$ 74,92 o barril.

A commodity chegou a cair mais de 2% pela manhã, mas atenuou as perdas durante a tarde. Essa volatilidade reflete uma mudança na política de Trump e de uma possível aplicação mais rígida das sanções ao Irã, que tem sido uma fonte constante de crescimento da oferta nos últimos anos, disse Alex Hodes, da StoneX, em uma nota.

Já a queda mais acentuada do Brent reflete as expectativas de aumento da oferta nos EUA e uma possível desaceleração da demanda vinculada a uma abordagem orientada por tarifas comerciais, especialmente com a China, explicou Mukesh Sahdev, da Rystad Energy. O fortalecimento do dólar aumenta a complexidade, acrescentou, mas as tendências persistentes nos mercados de petróleo, incluindo a gestão da oferta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) e as baixas margens de refino, provavelmente moldarão as perspectivas futuras.

Para a Oxford Economics, se o novo mandato do republicano for tão imprevisível em termos de política quanto antes, uma escalada no conflito no Oriente Médio não pode ser descartada - o que teria grandes implicações para os mercados de petróleo.

Além dos desdobramentos da vitória de Trump, investidores monitoram o furacão Rafael, que pode interromper a produção à medida que avança em direção às plataformas offshore dos EUA até o fim de semana.

*Com informações da Dow Jones Newswire