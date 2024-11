Nos Estados Unidos para fazer enxoval da filha, Lexa rebate crítica por não ter levado enteada

Lexa está nos Estados Unidos para fazer o enxoval de sua primeira filha, a pequena Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Compartilhando alguns momentos em suas redes sociais, a cantora acabou sendo surpreendida com o recado de uma internauta que perguntou sobre sua enteada.

E a enteada, levou? Ou vão deixar a menina de lado, quis saber.

Rapidamente Lexa se pronunciou e respondeu a mulher com uma foto abraçada com Cecília e relembrou a última viagem que fez ao lado da menina, que segundo ela foi presente de aniversário.

Ela não veio, mas da última vez que veio foi presente meu de aniversário para ela. Inclusive, nem o pai, nem a mãe puderam vir. Ela veio acompanhada da avó, da tia e de mim. Fomos em todas as montanhas-russas e foi muito legal, rebateu Lexa.

Vale pontuar que a polêmica envolvendo a relação entre Lexa e Cecília começou após uma situação no chá revelação, em que a cantora se emocionou e acabou derrubando a enteada quando viu a fumaça rosa.