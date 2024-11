Xuxa Meneghel e Luciano Szafir prestigiam inauguração de loja de Sasha Meneghel

Na noite da última terça-feira, dia 5, Sasha Meneghel contou com a presença dos pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, na inauguração da primeira loja física de sua grife, a Mondepars. O marido, João Lucas, e o padrasto, Junno Andrade, também estiveram no evento, que aconteceu no shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Após acompanhar de pertinho um marco importante na carreira profissional da filha, a Rainha dos Baixinhos compartilhou um vídeo da inauguração no Instagram e se derreteu:

Mais um passo que você dá e que enche meu coração de orgulho... hoje foi a inauguração do primeiro espaço físico da Mondepars da minha Sassá, no shopping JK Iguatemi.

Mais tarde, Xuxa abriu um álbum de fotos repleto de cliques da noite. Além de surgir ao lado de Sasha, João, Luciano e Junno, a apresentadora mostra que Ticiane Pinheiro também esteve por lá. Na legenda, voltou a parabenizar a herdeira pela conquista:

Cada vez mais orgulhosa e babando por você, pelo seu talento, pela sua felicidade... Te amo.

Na sessão de comentários, Junno, parceiro de Xuxa, fez questão de deixar uma mensagem para a enteada:

Muito sucesso Sassá.

Sasha reagiu à publicação da mãe com emojis carinhosos.

Luciano também reservou um espaço de seu feed para fazer um post celebrando a inauguração da loja da filha. O ator e empresário repostou um clique em que aparece ao lado da herdeira e de Xuxa no evento e escreveu:

Parabéns, minha filhota, transbordando de orgulho. Gente a loja está oficialmente aberta no shopping JK, Te amo.

Sasha então retribuiu o carinho do pai:

Te amo! Obrigada por ter vindo hoje.

Para completar, João Lucas também declarou o quão orgulhoso estava ao ver a inauguração da loja de Sasha. Nos Stories do Instagram, o cantor exaltou a esposa:

Tenho tanto orgulho de você, meu amor. Você é uma mulher forte, segura, corajosa e genial. Te amo muito, parabéns por mais essa conquista!