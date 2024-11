Indústria automotiva e construção têm a maior oferta de vagas

Os setores de construção e automotivo são os mais aquecidos em termos de ofertas de trabalho no Grande ABC. Enquanto as áreas que mais oferecem vagas são as de produtos, operações, customer service (atendimento ao cliente), engenharia e desenvolvimento de produtos. Os dados fazem parte do 17º Guia Salarial da Robert Half, lançado na segunda-feira.

Os cargos mais desejados pelo mercado da região são gerente de FP&A (planejamento e análise financeira), especialista fiscal, executivo de contas, gerente de desenvolvimento de negócios, especialista de compras, gerente de supply (suplementos) e analista de sistemas, aponta o guia.

A publicação elaborada pela consultoria de RH destaca que o segmento automotivo e a cadeia de autopeças voltam a crescer e se aproximam gradualmente dos níveis pré-pandemia. E que os bons resultados no setor impulsionam contratações. Além disso, novos programas e plataformas de veículos geram ciclos de investimento. A Volkswagen, por exemplo, está desenvolvendo dois modelos a serem fabricados em São Bernardo.

No setor de construção, observa-se um movimento relevante no mercado residencial, especialmente em empreendimentos verticais. No início do ano o presidente da ACIGABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), José Júlio Diaz Cabricano, revelou ao Diário que na maioria das obras há deficit de 30% a 35% da mão de obra necessária.

O guia mostra ainda que nas áreas comerciais, os profissionais que atuam na cadeia de suprimentos e de controladoria têm se destacado. “A controladoria desempenha um papel essencial nas áreas contábil, fiscal e de planejamento financeiro. O mercado apresenta um alto volume de fusões e aquisições e acompanha a profissionalização da gestão em empresas familiares, o que demanda maior controle e organização financeira”, destaca a publicação.

Os principais problemas elencados para a seleção de pessoal são a falta de qualificação de profissionais para novas demandas, as habilidades com tecnologia (principalmente a Inteligência Artificial), o domínio de um segundo idioma, especialmente inglês e espanhol, além de conhecimentos multidisciplinares e experiência com diversos segmentos.

O guia traz a tabela salarial de cerca de 300 cargos em diversas áreas.