Zé love, Sacha Bali, Flor e Gui Vieira estão na roça em A Fazenda 16

Mais uma berlinda formada! Com nomes que já estão acostumados com os banquinhos e outros estreando na roça, Zé Love, Sacha Bali, Flor e Gui Vieira lutam pelo voto do público para continuar em A Fazenda 16.

Na terça-feira, dia 5, rolou mais uma formação da tão temida roça. Começando com a dona da coroa rural, Luana, um dos nomes que mais foi indicado para a berlinda preencheu o primeiro lugar: Zé Love.

Já o mais votado do cara a cara também não foi nenhuma novidade, com seis indicações Sacha Bali foi para a quinta roça das sete que já rolaram no reality rural.

Depois de ser enviado à berlinda, Sacha escolheu puxar da baia, que foi totalmente mexida ao longo da noite de votações, Flor. Apesar de ter sido indicada pela fazendeira na primeira roça, ela se salvou de ir ao voto do público ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

No temido resta um, Gui Vieira não foi salvo por ninguém. Ao chegar nos banquinhos ele vetou Zé Love de fazer a Prova da quarta-feira. A noite contou com várias discussões e depoimentos fortes na hora das indicações, como o momento em que Luana afirmou já ter sido muito silenciada por homens e não aprovar as reações do ex-jogador de futebol em A Fazenda 16.