Coala Festival anuncia datas da edição de 2025

Os primeiros dez anos de Coala Festival foram dedicados à transformação de um mercado. Mais do que isso: ele foi pioneiro ao criar um modelo de evento que viraria referência por todo o País, tendo a música brasileira como a sua principal matéria-prima — dos novos nomes aos artistas consagrados. Fortalecendo a cena desde 2014, agora, o Coala Festival se propõe a pensar na próxima década e, mais uma vez, se compromete em ter a curadoria e a confortável experiência do público como os pontos centrais da sua atuação. A 11ª edição do Coala Festival já tem data para acontecer: 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Clientes Cartão Elo tem pré-venda exclusiva e com 20% de desconto a partir do dia 5 de novembro, pelo site da Total Acesso (acesse aqui).

"O Coala completou a sua primeira década e, a cada edição, conseguimos aprimorar a nossa entrega para o público e para os artistas. Hoje, operamos de forma muito eficiente no Memorial da América Latina e, mesmo assim, sempre estamos pensando em maneiras de incluir alguma novidade ou então algum encontro inédito na programação. Os fãs do festival esperam por isso", comenta Gabriel Andrade, curador e sócio fundador do evento. "Já virou uma tradição abrir as vendas do Coala sem anunciar as atrações e o nosso público adere este período de forma massiva, algo que é resultado da confiança que as pessoas têm na nossa curadoria", ele complementa.

"O Coala conquistou grande relevância no cenário musical, principalmente por dar palco para artistas consagrados e também para artistas em ascensão. Por isso está conectado ao nosso propósito e acreditamos muito no festival", afirma Jade Chemin, gerente de marketing da Elo.

Nomes como Gilberto Gil, Djavan, Mano Brown, Liniker, Maria Bethânia, Lulu Santos, Arnaldo Antunes, Dona Onete, BaianaSystem, Afrocidade e Adriana Calcanhotto são apenas alguns dos artistas que já passaram pelo palco do evento, que seguirá enaltecendo artistas renomados e abrindo espaço para as novas vozes que são responsáveis por fazer da música brasileira a melhor do mundo. As primeiras atrações da edição de 2025 serão anunciadas em breve.

O Coala Festival possui a Elo como meio de pagamento oficial.

SERVIÇO

Coala Festival 2025

Data: 5, 6 e 7 de setembro de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo/SP

Valores:

- Cliente Elo - Passe Coalático (para os três dias): R$ 336,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 248,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 248,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 224,00

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2025