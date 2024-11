Davi Brito, do BBB 24, anuncia matricula na faculdade e revela curso

Campeão do BBB 24, Davi Brito contou sobre seu sonho de cursar medicina durante a participação no reality. No entanto, o influenciador revelou que finalmente vai iniciar a faculdade, mas para fazer um curso diferente - Direito.

Em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (5), Davi compartilhou alguns cliques do momento em que assinava os papéis na instituição de ensino. Na legenda, ele escreveu: "Tive uma reunião com minha instituição de ensino, e tomei uma decisão importante: escolhi cursar DIREITO! Estou muito animado e com o coração cheio de esperança por esse novo começo. Sempre acreditei que o estudo tem o poder de salvar e transformar vidas. Vem comigo acompanhar esta jornada!"

Em agosto de 2024, o ganhador do BBB já havia revelado a mudança de planos durante uma entrevista ao podcast Vem Que Tem: "Acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Os meus planos antes de entrar na casa [BBB 24] era de ser doutor. Eu carrego esse sonho comigo, mas todo mundo pode mudar."