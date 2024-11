Amanda Kimberlly comemora quarto mesversário de Helena

Na última segunda-feira, dia 4, Amanda Kimberlly compartilhou alguns cliques do quarto mesversário da pequena Helena. Nas redes sociais, a mamãe contou que, para a data, decidiu celebrar com uma decoração em tons de azul. Uma fofura, não é?

Em suas redes sociais, Neymar não fez referência ao mesversário da caçula. No mesmo dia, o craque brasileiro participou de seu segundo jogo com o Al-Hilal, do qual saiu novamente lesionado.

A pequena Helena, nascida em 3 de julho de 2024, é a terceira filha de Neymar Jr., que ainda é pai de Mavie e Davi Lucca. Fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê se tornou a caçulinha da família.