Parada do Orgulho e mais: Santo André promove semana à diversidade

A Prefeitura de Santo André, por meio da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários (UAIC), em parceria com diversas secretarias municipais, promoverá uma semana de eventos em comemoração à Parada do Orgulho LGBTQIA+, que será realizada na cidade no domingo (10). De 5 a 7 de novembro, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes será palco de debates, palestras, apresentações culturais, feira de saúde e atividades que visam fortalecer o acesso a serviços e políticas públicas direcionadas à população LGBTQIAPN+.

“Essas ações que ocorrem agora, que a UAIC está trazendo, fazem parte de um novo modelo de leitura sobre a diversidade. Estamos implementando um formato de trabalhar com várias secretarias, com ações intersecretariais, discutindo a inclusão de uma população, a diversidade e vários outros assuntos. O objetivo é garantir o acesso ao espaço público, direcionar as pessoas a ter acesso à saúde, à educação, à segurança, a cursos e oportunidades de trabalho, respeitando a sua identidade de gênero ou sua orientação sexual”, destaca o coordenador do Núcleo de Diversidade da UAIC, Marcelo Gil.

A abertura da Semana da Diversidade será realizada nesta terça-feira (5), das 9h às 12h. O Cine Theatro Carlos Gomes terá apresentação cultural com Jana Castro e fala do Diretor da Proteção Social Básica e Coordenador do PAQ (Programa Andreense de Qualificação), Antônio Carlos de Moraes Torres. O público vai conferir debate com depoimentos de bolsistas trans do PAQ e apresentação sobre avanços e desafios na Política de Assistência Social para a população LGBTQIAPN+ com o mestre em serviço social Mariko Hanashiro.

Na quarta-feira (6), das 8h às 14h, será realizada no Cine Theatro Carlos Gomes a 1ª Feira de Saúde LGBTQIAPN+ de Santo André, com DJ André comandando a abertura. O evento contará com visitação livre aos estandes dos equipamentos de saúde, como Saúde Mental, Consultório na Rua, DVS, APS e Travessias, além de apresentação e show com Jana Castro.

Uma roda de conversa abordará temas como acolhimento, dificuldades de acesso à rede, expectativas com os serviços de saúde e divulgação dos serviços ofertados pela rede. Haverá ainda apresentações culturais dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), além de grupo de samba e grupo de dança.

Na quinta-feira (7), das 9h às 12h, o Hospital da Mulher promoverá uma ação com a palestra "Inclusão na redução dos GAPS (distâncias) e na garantia da equidade aos acessos à saúde", ministrada pela Dra. Vanessa Malerbi. A programação contará com a presença de Jana Castro em apresentação e show, e um workshop sobre lactação humana, ministrado por profissionais do Banco de leite e da assistência do Hospital da Mulher.

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes está localizado na Rua Senador Fláquer, 110, no Centro de Santo André.

Parada do Orgulho LGBTQIA+ - Com concentração no Parque Prefeito Celso Daniel, a 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Santo André será realizada no próximo domingo (10), a partir das 12h. A ação é organizada pela ONG ABCD’S, com apoio da Prefeitura de Santo André, Houses, Auto Shopping Global e patrocínio da B2 BASEDOIS.

O público vai conferir shows com Leilah Moreno (vocal dos Altas Horas), Jotta Moura, Dinny Souza & Ju Miranda (cantoras sertanejas), Rilary Love (cantora trans), DJs Aline Buonno, Philpe, Carlos Aquino, Gaio e Alcimar, com apresentação de Jana Castro.

PROGRAMAÇÃO

5/11 (terça-feira) | 9h às 12h | Cine Theatro Carlos Gomes

*Abertura: Mesa de Abertura, Apresentação Cultural com Jana Castro, e fala do Diretor da Proteção Social Básica e Coordenador do PAQ (Programa Andreense de Qualificação), Antônio Carlos de Moraes Torres.

*Debate: Depoimentos de bolsistas do PAQ (Pessoas Trans), apresentação sobre avanços e desafios na Política de Assistência Social para a população LGBTQIAPN+ com Mariko Hanashiro (Mestre em Serviço Social).

*Público Convidado: Trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), Bolsistas do PAQ, parceiros da rede socioassistencial, usuários dos serviços LGBTQIA+.

6/11 (quarta-feira) | 8h às 14h | Cine Theatro Carlos Gomes

"1ª Feira de Saúde LGBTQIAPN+ de Santo André":

*Abertura: DJ André, Boas-vindas e informações sobre o evento.

*Visitação: Tour livre pelos estandes dos equipamentos de saúde: Saúde Mental, Consultório na Rua, DVS, APS, Travessias.

*Apresentação e show com Jana Castro.

*Roda de conversa: Temas como acolhimento, dificuldades de acesso à rede, expectativas com os serviços de saúde, e divulgação dos serviços ofertados pela rede.

*Apresentação Cultural: CAPS, Grupo de Samba, Grupo de Dança.

*Divulgação dos serviços da rede por estande.

7/11 (quinta-feira) | 9h às 12h | Cine Theatro Carlos Gomes

Ação do Hospital da Mulher:

*Palestra: “Inclusão na redução dos GAPS (distâncias) e na garantia da equidade aos acessos à saúde”, ministrada pela Dra. Vanessa Malerbi.

*Apresentação e show com Jana Castro.

*Workshop: Lactação humana, ministrado por profissionais do Banco de leite e da assistência do Hospital da Mulher.

10/11 (domingo) | a partir das 12h – concentração em frente ao Parque Celso Daniel

“21ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Santo André – Grande ABC":

*Apresentação: Jana Castro.

*Shows: Leilah Moreno (Vocal dos Altas Horas), Jotta Moura, Dinny Souza & Ju Miranda (cantoras sertanejas), Rilary Love (cantora Trans), DJs Aline Buonno, Philpe, Carlos Aquino, Gaio e Alcimar.