Público reclama por mudanças nas novelas do SBT e Record

SBT e Record estão diante de problemas bem parecidos e convivendo com incertezas também em comum a respeito das suas novelas.

Soluções, evidentemente, devem ser buscadas, mas em ambos os casos, existe a necessidade de análises das mais cuidadosas a respeito. Tocar em feridas. Ou, se não chega a ser um vespeiro, é quase.

Nem cabe querer contestar os sucessos alcançados ao longo dos tempos. No SBT, entre as suas primeiras no gênero, “Chiquititas” e “Carinha de Anjo”, por exemplo, entraram para a história. Só que a partir de um determinado momento, ou nas exibições das mais recentes, “A Infância de Romeu e Julieta” e “A Caverna Encantada”, os resultados deixaram de ser os mesmos. Sinal de esgotamento?

A mesmíssima coisa a Record, a respeito das suas realizações no campo bíblico. Foram enormes as suas conquistas, até que a exibição da turca, “Força de Mulher”, em cartaz, demonstrasse o desejo do seu público em também encontrar coisas diferentes.

Difícil demais, tanto para uma como para outra simplesmente abandonar trabalhos que tão bem souberam construir; no entanto, parece ter chegado o momento de se pensar em diversificar, pelo menos um pouco, os seus campos de atuação.

Nem SBT e nem Record reúnem condições de dobrar as suas produções e, ao mesmo tempo, colocar dois trabalhos no ar, mas talvez seja o momento de estabelecer um revezamento. Seguir com o que já existe, mas também procurar, na medida possível, atender outros tipos de público. Complicado. Mas tudo indica que chegou a hora de colocar isso em discussão.

Pontos em questão

Enlatados à parte, há um mistério em relação aos próximos passos do SBT no segmento de novelas nacionais. Que o formato infantil está saturado, ninguém tem dúvida disso por lá, até pelos índices de audiência.

Mas o que colocar no lugar? E como convencer dona Iris da necessidade de uma reformulação?

O que é a vida?

O jornalista José Armando Vannucci, na terça-feira da semana passada, fez uma entrevista com Agnaldo Rayol, que foi a última da vida deste grande cantor, ator e apresentador.

E será com ela que ele, Vannucci, vai estrear um quadro no “Mulheres”, “Galeria de Ouro”, ainda este mês na TV Gazeta. Importante: não será a primeira entrevista porque o Agnaldo morreu. Mas porque já havia esta programação.

Deixa eu falar

Repare você mesmo: na grande maioria das vezes, a central de boatos usa de certas peculiaridades para tornar toda e qualquer mentira mais forte.

Geralmente, como recurso mais frequente, incluir o nome de pessoas conhecidas, que não têm nada a ver. Um jeito de querer valorizar. Por exemplo, agora, o do Boninho enfiado nessa história do arrendamento da Rede TV!. Nada a ver. Nem nunca chegou perto.

Vida que segue

Talvez a mais surpreendente contratação da CNBC, praticamente às vésperas da festa do seu lançamento, sexta passada, foi a de José Roberto Maciel, alguém com quase 30 anos de história no SBT.

Ressentimento? Nada disso. Maciel só deseja muita sorte às filhas de Silvio Santos e sucesso à sua antiga casa. Disse, ainda, que no momento que a nova gestão “acertar um programa”, outros também irão vingar.

Título

“O Senhor e A Serva” é o título escolhido pela Record para o spin off da série “Paulo, O Apóstolo”.

Esse projeto ainda está muito no começo, devido a outras prioridades da dramaturgia da emissora. Porém, Dudu Pelizzari já está garantido no elenco.

Melhores do ano

Coloque na agenda, porque essa, ninguém sabe ainda e nem sei se pode contar: o “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”, na Globo, será realizado no dia 15 de dezembro, desta vez, ao vivo.

Fábio Jr. vai fazer o show de encerramento.

Deu barulho

Com Marcos Mion e Nany People na final da Batalha do Lip Sync, o “Domingão com Huck” fez crescer em 8% a audiência da TV Globo.

No Rio, foi recorde de audiência do quadro no ano.

Pausa

Poliana Abritta dá um tempo na apresentação do “Fantástico” para se dedicar a gravações no Nepal.

Volta ao ar na edição do próximo dia 17. Repare você mesmo: ela e a Maju estão, a cada domingo, mais sincronizadas.

É hoje

As votações até já começaram, mas a partir desta terça (porque lá as eleições sempre acontecem na primeira terça-feira de novembro), todas as atenções se voltam para a escolha que irá presidir os Estados Unidos, a partir de 20 de janeiro do ano que vem.

Equipes a postos, de todas as TVs. Globo está com um batalhão lá, mas a presença de Renata Lo Prete é sempre especial.

Passo seguinte

A Globo tem feito vários contatos para montar o elenco de “Êta Mundo Bom! – Parte 2”.

Só que a maioria não tem mais contrato de exclusividade com a casa e, por enquanto, a conversa gira em torno de “disponibilidade” para determinado período de gravações. Dinheiro, ainda, nem entrou em questão.

É o certo

A Record, nas transmissões do futebol, Paulistão antes e Brasileirão depois, em 2025, terá sempre dois comentaristas em todos os jogos, um jornalista e um ex-atleta, Maurício Noriega e Dodô.

E um analista de arbitragem, Sálvio Spínola. Fechou. Melhor que isso, só dois disso. Aliás, o Nori assinou contrato ontem.

Bate – Rebate

· Marjorie Gerardi estreia nesta terça-feira em “As Aventuras de José e Durval” na Globo...

· ... Faz Noely, mãe de Sandy e Junior.

· Após 10 meses de casa lotada, “Cá Entre Nós”, com Eduardo Martini, Suzy Rêgo e Cristiana Oliveira encerrará sua temporada no Teatro União Cultural, em São Paulo, no dia 16.

· Miguel Ângelo, protagonista em “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, também integra o elenco de “Os Quatro da Candelária”, na Netflix...

· ... Ele divide o papel de Sete com Patrick Congo.

· Band foi bem com a Fórmula 1, domingo, chegando a 6 pontos de média e 12,3 de share.

· Essa é de um comentarista do Rio sobre determinado ex-jogador: “esse não jogou nada, mas fala muito. Tem só dois títulos na carreira, a Taça Guanabara e o de eleitor”. Pano rápido.

· Priscila, esposa de Áquila, é a personagem de Dani Moreno em “Paulo, O Apóstolo”...

· ... Dani também esteve em “A Rainha da Pérsia”.

· Nesta terça, tem UEFA Champions League no SBT, Real Madrid e Milan...

· ... E atenção: bola rolando a partir das 16h45, com o fim do horário de verão na Europa. Nos trabalhos, Cleber Machado, Mauro Beting e Nadine Basttos

C´est fini

Tendo à frente a cineasta Flávia Orlando, o produtor Tuinho Schwartz e Eduardo Pradella, diretor de casting, começaram em Ribeirão Preto, ontem, as filmagens de “Coração Sertanejo”, para a Disney.

Uma história de amor e fantasia, reúne nomes como, Catarina Abdalla, Hélio de la Peña, Flávio Rocha, Ana Cecília Costa, e estrelado por Gabriela Cardoso e Victor Medeiros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!