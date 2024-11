Motociclista morre após ser atropelado em Santo André no sábado

No último sábado (2), um homem de 26 anos morreu após um acidente na Avenida Queirós Filho, na Vila Humaitá, em Santo André. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a vítima trafegava na via com sua motocicleta quando perdeu o controle e caiu, invadindo a pista contrária, onde foi atropelado por um veículo VW Fox branco, conduzido por uma motorista de 38 anos. O óbito foi constatado no local pelo médico do Samu. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 6º DP de Santo André.