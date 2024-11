Quincy Jones, produtor do álbum Thriller de Michael Jackson, morre aos 91 anos de idade

Quincy Jones, um dos maiores produtores e compositores da música internacional, morreu aos 91 anos de idade no dia 3 de novembro. Um dos trabalhos mais marcantes do artista foi ter produzido o álbum Thriller, de Michael Jackson. Ele também reuniu celebridades para o single We Are The World, lançado em 1985.

Quincy ainda trabalhou com Frank Sinatra e Ray Charles, além de realizar a composição da trilha sonora do filme No Calor da Noite, que foi vencedor em cinco categorias no Oscar e três no Globo de Ouro. Outras de suas composições para longas-metragens incluem In Cold Blood e Devagar, Não Corra.

Segundo informações da CNN, Quincy morreu cercado por seus filhos, irmãos e demais familiares. O publicitário do produtor enviou ao veículo um comunicado emitido pela família, dizendo:

Hoje à noite, com corações cheios, mas quebrados, devemos compartilhar as notícias de nosso pai e irmão Quincy Jones. E embora essa seja uma perda incrível para a nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele. Ele é verdadeiramente único e sentiremos muito a falta dele; Temos conforto e imenso orgulho em saber que o amor e a alegria, que eram a essência de seu ser, foram compartilhados com o mundo por tudo o que ele criou. Através de sua música e seu amor ilimitado, o coração de Quincy Jones bate pela eternidade.