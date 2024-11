Dérbi na reta final pode afetar extremos da tabela no Brasileirão

Em momento decisivo no Campeonato Brasileiro, o Dérbi de hoje, na Neo Química Arena, às 20h, pode influenciar nos dois extremos da tabela. Ameaçado pelo rebaixamento, o Corinthians precisa do resultado para poder ter tranquilidade. Por outro lado, na caça ao líder Botafogo, um triunfo do Palmeiras ajuda o clube na missão de conquistar o tricampeonato nacional.

O Timão não tem tempo de lamentar a eliminação na semifinal da Sul-Americana, sofrida na última semana, pois já tem uma decisão contra a degola hoje. Uma vitória no clássico afastaria ainda mais o alvinegro da zona de rebaixamento e diminuiria consideravelmente a chances de descenso.

Porém, para isso, o Corinthians precisa quebrar um tabu. Já são mais de três anos sem derrotar o maior rival. A última vitória alvinegra no clássico aconteceu em 2021, ainda com Roger Guedes liderando o time, com dois gols em um 2 a 1.

Além disso, a missão do Corinthians fica ainda mais difícil quando se olha para os desfalques. Na zaga, Cacá, lesionado, está indisponível. André Ramalho cumpriria suspensão, mas o clube conseguiu no STJD um efeito suspensivo, o que dá um alívio ao técnico Ramón Díaz, que terá de escolher entre Félix Torres e Gustavo Henrique para completar a defesa.

Com o cargo questionado após a eliminação continental, uma derrota também pode colocar em cheque o futuro de Ramón Díaz no comando do alvinegro.

Pelo lado do Verdão, nenhum resultado diferente do triunfo importa. Já na reta final do campeonato, desperdiçar pontos na vice-liderança pode ser fatal na briga pelo troféu contra os cariocas.

Apesar do tropeço na última rodada, no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, o alviverde confia na estabilidade recente, além dos três anos de invencibilidade no confronto, afinal, são 11 rodadas sem perder no torneio nacional. A última derrota do clube aconteceu ainda em julho.

Para o clássico, o técnico Abel Ferreira poderá contar com a volta dos titulares Marcos Rocha e Aníbal Moreno, além do reserva Gabriel Menino. Todos estavam suspensos na última rodada.