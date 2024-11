Estadão e Inac discutem integridade e transparência

O Estadão e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) realizam nesta semana a 9.ª edição do Seminário Caminhos Contra a Corrupção. Serão oito painéis e quatro conferências discutindo temas como transparência no orçamento público, integridade e desenvolvimento sustentável entre os dias 4 e 5 de novembro. O evento realizado em São Paulo, nos estúdios da TV Estadão, terá participação do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e do ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior.

O evento se consolidou como um dos principais espaços de debate nacional sobre transparência, integridade, compliance, ESG e o universo anticorrupção. Quase 80 mil pessoas acompanharam as duas últimas edições, em 2022 e em 2023. Todos os painéis e conferências deste ano serão transmitidos ao vivo no site do Estadão.

"É um espaço democrático sobre o universo anticorrupção, integridade e transparência na agenda nacional", diz Roberto Livianu, presidente do Inac e procurador do Ministério Público paulista. "O seminário vem reunindo de forma plural as maiores cabeças em painéis que dissecam os temas cruciais do debate público, como as emendas parlamentares e o orçamento secreto, a necessidade de regulação das bets e a integridade no esporte, a mensuração da corrupção, entre tantos outros". As conferências de hoje, dia 4, abordam a jornada por transparência no orçamento público, com foco no desafio das emendas parlamentares; a relação da corrupção e da obstrução às candidaturas femininas nas eleições; e o papel do jornalismo investigativo sobre corrupção, com discussão de casos e a repercussão na Justiça.

Já amanhã, no segundo dia de seminário, as discussões abordarão crescimento econômico sustentável, construção de eficiência aliada à integridade no universo do esporte, acordos de colaboração com a administração pública, e a segurança jurídica no universo das criptomoedas.

Além de Fachin e Reale Jr., também estão entre os painelistas o secretário municipal de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini, a ex-ministra de Esportes Ana Moser, o secretário de Integridade Privada da CGU, Marcelo Pontes Viana, e o promotor Richard Encinas, que coordena o Cyber Gaeco.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.