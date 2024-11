Luciana Gimenez mostra toda sua sensualidade com vestido transparente ao celebrar aniversário

Luciana Gimenez mostrou que está com tudo na comemoração de seu aniversário de 55 anos de idade. Para a data, a artista escolheu um look ousado que chamou a atenção dos seus seguidores.

No Instagram, a apresentadora surgiu com um belíssimo vestido preto de renda, com transparência. Além disso, também segurou balões e velas com o número 30. Na legenda, ela colocou:

Estamos quase lá...

Nos comentários da foto, celebridades rasgaram elogios para a artista:

Gataaaa, escreveu o maquiador de celebridades Lucas Vieira.

Gostosa, exclamou Carlinhos Maia.

Viva, comentou Adriane Galisteu.

Tata Werneck também fez questão de felicitar Luciana:

Parabéns, musa.