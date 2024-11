Grande ABC vê alta em setembro de homicídios, estupros e furtos

Alguns dos principais indicadores criminais apresentaram aumento no Grande ABC. A maior alta, com 56%, foi registrada nas ocorrências de homicídio doloso – quando há intenção de matar. Os sete municípios contabilizaram 14 casos no mês de setembro deste ano, contra nove no mesmo período de 2023. Segundo o balanço mensal da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), Santo André (4) e Diadema (4) foram as cidades com maior número de vítimas assassinadas no mês.

O aumento no crime contra a vida também foi registrado no acumulado do ano. De janeiro a setembro, as delegacias da região receberam 101 ocorrências desse tipo de delito, enquanto no mesmo período do ano passado foram 85 ocorrências – alta de 19%. O número de vítimas de homicídio doloso inclui dados de morte por acidente de trânsito.

Para combater este tipo de crime, a SSP disse que monitora continuamente os índices de delitos contra a vida por meio do programa SP Vida. “Esse acompanhamento permite desenvolver políticas de enfrentamento e ajustar o policiamento preventivo e ostensivo de acordo com os indicadores”, ressaltou a Pasta.

Na análise de setembro, os casos de estupro cresceram 33% e passaram de 61 registros em 2023 para 81 em 2024. Do total de notificações realizadas neste ano, 76%, ou 62 ocorrências, foram contra pessoas vulneráveis, ou seja, crianças, idosos, deficientes ou pessoas sem possibilidades de se defender. O número de queixas formalizadas em setembro foi o maior do ano – até então, abril era o mês com mais casos na região, com 60.

Quanto aos estupros, a SSP disse que está ampliando os canais para denúncias e investindo em campanhas que incentivam as vítimas a denunciarem os agressores, contribuindo para a redução da subnotificação destes crimes. Atualmente, existem 142 salas da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para atendimento ininterrupto por videoconferência instaladas em plantões policiais.

Dentre essas, sete estão localizadas no Grande ABC. Além disso, há 141 DDMs territoriais, sendo cinco na região, e a DDM On-line, que está disponível 24 horas por dia para o registro de ocorrências e solicitação de medidas protetivas a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.

OUTROS DELITOS

Em relação aos crimes contra o patrimônio, os registros de furto, seja de veículo ou de outros objetos, também cresceram. As delegacias do Grande ABC contabilizaram, em setembro, 796 casos de furto de veículo, alta de 10% em relação ao ano passado, quando 723 veículos haviam sido subtraídos na região.

Já o furto geral, que contabiliza a subtração de cartões, dinheiro, celulares e outros itens, registrou leve alta no período, de 3,7%. Em setembro de 2024 foram 2.240 notificações, ante 2.160 no ano anterior. Sobre o combate aos crimes patrimoniais, a SSP informou que as ações estão focadas na identificação e prisão de receptadores para romper a cadeia que alimenta esses delitos.

“Essa estratégia tem resultado em quedas significativas nos índices de criminalidade nas sete cidades da região. Em setembro, os roubos em geral apresentaram uma redução de 31,6%. Além disso, as ações realizadas levaram à prisão e apreensão de 6.176 infratores e à apreensão de 448 armas de fogo neste ano”, pontuou a Pasta estadual.

O roubo de veículos também apresentou queda, com diminuição de 39,4% no período, passando de 444 casos em setembro do ano passado para 269 em 2024.