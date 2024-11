Lewis Hamilton é escolhido para dirigir carro de Ayrton Senna e comemora: Mais que honrado

Um dos queridinhos do Brasil, Lewis Hamilton foi escolhido para uma homenagem a Ayrton Senna. O piloto sete vezes campeão da Fórmula 1 vai dirigir o carro que foi do brasileiro em Interlagos, São Paulo, neste sábado, dia 2.

Segundo o jornal Extra, em coletiva de imprensa Lewis Hamilton abriu o coração e revelou que nunca tinha sonhado que poderia dirigir um carro que já foi pilotado pelo ídolo.

Todas as vezes que a gente vem para o Brasil é uma oportunidade de celebrar o Senna. E acho que alguns outros pilotos também fazem isso, mas eu nunca imaginei, em todos esses anos, que conseguiria dirigir o carro do Senna. Eu lembro que alguém me contatou e eu pude ter a oportunidade.

A escolha de Hamilton dividiu opiniões do público e especialistas, para a Band, Rubens Barrichello contou o ponto de vista e afirmou que o inglês não deveria ser o piloto a andar na homenagem.

Na minha opinião, tinha que ser um brasileiro. Por mais carinho que a gente tenha pelo Hamilton, ele já vai estar correndo. Dê a chance para um garoto novo, despontando, um Bortoleto, um Drugovich, para alguém que não teve a chance de guiar. O Ayrton era assim, ele cedeu a mão para ajudar, ele ligou para minha equipe de kart para ajudar. Com certeza ele faria isso. É mais isso do que fiquei chateado, porque eu tenho Interlagos no coração. O negócio é que eu acho que tinha que ser um brasileiro.