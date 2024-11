'Brat' é eleita a palavra do ano; entenda o termo usado por Charli XCX, Kamala Harris e Boulos

O dicionário Collins anunciou nesta sexta-feira, 1º, que a palavra do ano é "brat". O termo, que em tradução livre quer dizer "pirralho", foi usado pela cantora Charli XCX em seu último álbum e empregado em campanhas eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos.

O dicionário definiu "brat" como algo "caracterizado por uma atitude confiante, independente e hedonista". "Mais do que um álbum de enorme sucesso, brat é um fenômeno cultural que ressoou nas pessoas globalmente, e o 'brat summer' se estabeleceu como uma estética e um modo de vida", justifica em nota sobre a escolha.

Outros termos que concorreram ao título de palavra do ano foram "delulu" (que caracteriza alguém com ideias e expectativas irrealistas), "romantasia" (gênero literário que une romance e fantasia) e "yapping" (termo que caracteriza o ato de falar muito sem pensar nas consequências).

Nenhuma, porém, superou "brat": "Canalizando autoaceitação e rebeldia, é uma palavra adequada para 2024, um ano em que hedonismo e ansiedade se combinaram para formar uma mistura inebriante", diz ainda a nota.

Afinal, o que é 'brat'?

O termo foi escolhido por Charli XCX para seu sexto álbum de estúdio, lançado em junho. A capa do disco fez com que a palavra se popularizasse: a cantora optou por uma estética simples, com um fundo verde neon e a palavra escrita em Arial.

A ideia era provocar a indústria musical. Segundo uma publicação da própria artista, a escolha se deu porque "a demanda constante por acesso aos corpos e rostos de mulheres em capas de álbuns é misógina e entediante".

Charli já havia feito sucesso com músicas como Boom Clap, mas Brat, indiscutivelmente, se tornou o seu álbum de maior sucesso. Dele saíram hits como Von Dutch, 360 e Apple. Ela também chegou a lançar diversas versões do disco, em parcerias com Lorde e Billie Eilish.

O termo se popularizou na internet e foi usado por grandes marcas. Em um ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos e municipais no Brasil, a palavra também foi utilizada por candidatos que queriam se aproximar dos jovens.

Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, publicou vídeos em verde neon com a música 360 ao fundo e a palavra em destaque em sua conta no TikTok.

Kamala Harris também se apoia na estética "brat" para tentar se aproximar da Geração Z. O termo começou a ser usado em sua campanha depois que Charli escreveu "Kamala é brat" para apoiar a candidata. Desde então, vídeos de Kamala em verde neon passaram a circular na internet.