Término de Channing Tatum e Zoë Kravitz teria sido amigável e uma decisão mútua

Fãs de Channing Tatum e Zoë Kravitz ficaram surpresos ao verem as notícias sobre o término do noivado do casal. Segundo informações da revista People, ambos os artistas teriam concordado que não estavam mais na mesma página, o que levou ao fim do romance.

Um informante disse ao veículo:

- A separação é amigável. Eles perceberam que estão em fases diferentes da vida.

Ele ainda completou contando que o astro frequentemente está em Los Angeles, nos Estados Unidos, para poder ver a filha, Everly, de 11 anos de idade, fruto do antigo casamento com Jenna Dewan.

- Channing passa muito tempo em Los Angeles por causa da filha, mas Zoë prefere Nova York.

Insiders da produção da comédia sobre invasão alienígena Alpha Gang, filme que terá Channing e Zoë no elenco disseram ainda que eles pretendem seguir com o projeto.

- Eles continuarão trabalhando juntos e estão animados com um novo projeto. Ambos amam filmar e criar. Channing tem muito respeito pelo foco e paixão de Zoë.