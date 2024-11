Marcelo Lima percorre cidade para agradecer e reafirmar propostas

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), realizou nesta primeira semana após o segundo turno uma “maratona” pelos bairros para agradecer o apoio recebido nas urnas no último domingo.

Acompanhado pela vice-prefeita eleita, Sargento Jessica Cormick (Avante), e por vereadores em exercício e eleitos, o podemista percorreu bairros como Grande Alvarenga, Centro, Baeta Neves, Assunção, entre outros, reafirmando seus compromissos de campanha, como a tarifa zero aos domingos e feriados, bem como a ampliação do atendimento do Hospital Veterinário para 24 horas.

“A palavra é gratidão. Contem comigo e com minha vice para continuarmos transformando, para melhor, São Bernardo a partir do dia 1° janeiro de 2025”, disse o prefeito eleito. “Vou trabalhar muito para colocar em prática cada compromisso que firmei”, acrescentou.

EMPREGOS

Nesta sexta-feira (1º), Marcelo contou com a companhia dos vereadores Aurélio Bacelar (Podemos), Fran Silva (PSD), Palhinha (Avante), Reginaldo Burguês (Agir) e Toninho Tavares (Agir), além do ex-vereador Ary de Oliveira (PRTB), em sua caminhada de agradecimento pela cidade.

Ao passar pela Rua Marechal Deodoro, o podemista conversou com lojistas e reforçou seu compromisso com a geração de emprego e renda. Na Rua Jurubatuba, o prefeito eleito destacou o projeto Feirão dos Móveis, que tem como objetivo reaquecer o comércio local e fortalecer a tradição de São Bernardo na indústria moveleira.

Ainda nesta sexta, Marcelo Lima participou da inauguração do novo Centro Dia do Idoso, na Pauliceia. A cerimônia contou com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB), da deputada estadual e primeira-dama Carla Morando (PSDB), de vereadores e secretários municipais, além da presença especial de Nair Donadelli Iolarro, a Vovó TikToker.

A unidade de atendimento social, proteção e melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas passa a contar com espaço de mais de 1.000 metros quadrados. Com a ampliação, a sede tem capacidade de atender 50 idosos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.