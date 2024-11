Produção industrial sobe 1,6% no 3º trimestre ante 3 meses anteriores

A produção industrial subiu 1,6% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 1, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção industrial cresce há quatro trimestres consecutivos, ressaltou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve altas de 1,1% no quarto trimestre de 2023; 0,6% no primeiro trimestre de 2024; 0,8% no segundo trimestre de 2024; e 1,6% no terceiro trimestre de 2024.

Em relação ao terceiro trimestre de 2023, a produção cresceu 3,9% no terceiro trimestre de 2024.

"Também para essa métrica é o quarto trimestre da produção no campo positivo", observou Macedo.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve altas de 1,1% no quarto trimestre de 2023; 2% no primeiro trimestre de 2024; 3,3% no segundo trimestre de 2024; e 3,9% no terceiro trimestre de 2024.

"Ou seja, tem aumento nessa intensidade de expansão ao longo desses trimestres na comparação com o mesmo período do ano anterior", frisou Macedo.