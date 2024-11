Ze Love quer tocar o sino e volta de Yuri e Sacha não agrada... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

O feno pegou fogo após a eliminação de Camilla na última quinta-feira, dia 31. Yuri e Sacha voltaram a sede e foram recebidos com cara feia e dúvidas.

Durante uma conversa na sala, Zé Love e Flora, se questionaram sobre a saída da peoa.

- Gente, ou a nossa leitura está muito errada, ou a gente está muito doido da vida?, comentou a filha de Arlindo Cruz.

- Luana deu sorte nessa Roça, deu muita! Porque pela votação que eu tô vendo aí, se ela for ela vaza!, respondeu o ex-jogador.

Mais tarde, em uma conversa na casa da árvore, Babi também comentou sobre a volta de Sacha.

- Com quem ele foi para a roça com chance de sair? Vamos combinar, vamos ser frios, começar a pensar no jogo mesmo?, questionou a peoa.

- Babi, ele passou do jogo! Tá cometendo muita coisa grave aqui dentro... Tá cometendo crime aqui e tá passando barato! De verdade, ele empurrou sim a Fernanda, eu acredito em você e f***-*e!, disparou o peão.

Zé Love pensa em tocar o sino e abandonar o reality

Ainda durante a conversa com aliados, Zé Love disparou que pensa em desistir de programa após volta dos peões.

- Vou vazar. Cheguei num ponto que ou eu saio, ou sei lá. Não dá, não, revelou.

- Se o público tá compactuando com essa parada aí... o cara tá toda hora chamando esse nome, falando que tem pena do meu filho, da minha esposa, eu tô querendo vazar, continuou o peão.

- Eu já cansei. Ele falou do meu sotaque, da voz do Fernando... o cara está cometendo crimes aqui dentro e está passando barato. De verdade, ele empurrou, sim, a Fernanda. Cê viu e eu acredito em você. É isso que estou te falando, disparou Babi.

Bate boca entre Luana e Zé Love

Pouco tempo após o fim da eliminação, Luana e Zé Love discutiram por conta das roupas molhadas do ex-jogador. Segundo Gui, a produção tinha pedido para retirar as peças.

- Falei, não, vou colocar aqui no cantinho só para te provocar, avisou Luana.

- Não joga no chão não, joga no chão para você ver o que vai acontecer, respondeu Zé Love.

- Foi a produção que pediu, disse Gui.

- Não joga não, que você não vai aguentar, disparou o ex-jogador.