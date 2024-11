Grande ABC sedia evento de atividades de Qwan Ki Do

O Grande ABC sediou, nesta semana, o Seminário Internacional de Qwan Ki Do, arte marcial sino-vietnamita, que reuniu praticantes de vários estados do País e delegações europeias. O evento, com atividades em Santo André e São Caetano, teve a participação de mais de 200 pessoas.

A programação teve início no sábado (26), no Ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André, onde participaram graduados acima da faixa preta. O evento contou com a presença do fundador da arte, o mestre vietnamita Thay Chuong Tong, além de representantes da delegação alemã de Qwan Ki Do, que incluía mestres com graduações avançadas.

Nos dias seguintes do evento, que durou até a segunda-feira (28), o seminário foi aberto a praticantes de todos os níveis, e aconteceu no Centro de Treinamento Esportivo Mario Chekin, em São Caetano. Técnicas avançadas de combate, treino com armas tradicionais e ginástica psicomotora foram apresentadas sob supervisão de Evandro Crestani, diretor técnico do Qwan Ki Do no Brasil. “Na Europa o Qwan Ki Do já é uma arte marcial consolidada, com milhares de praticantes no País. O nosso trabalho tem sido constante na busca de alcançar um alto nível técnico e expandir a arte”, comentou o diretor.

Criado em 1981, o Qwan Ki Do baseia-se em estilos tradicionais de kung fu chinês e artes marciais vietnamitas. Com técnicas de combate corpo a corpo e o uso de armas. A luta foi desenvolvida durante a guerra do Vietnã, e aprimorada na França.