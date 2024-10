'Se estivesse na Sauber, já teria contratado Bortoleto para correr na F-1', diz Verstappen

O tricampeão mundial Max Verstappen foi taxativo ao analisar a performance do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 2 - campeonato que lidera - e avaliar a possibilidade de que o piloto assuma uma vaga de titular no projeto da Sauber com a Audi a partir de 2025.

"Se eu estivesse na Sauber, já teria contratado Gabriel Bortoleto", afirmou Verstappen durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos onde será realizado o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

"Especialmente pensando para o futuro, jovens pilotos e a grande mudança de regulamento para 2026, é sempre bom se acostumar com a equipe por um ano, podendo cometer erros aqui e ali, se integrar bem, conhecer o carro. Você sempre se sente muito mais preparado e confortável quando 2026 começar", completou o holandês.

"Do meu ponto de vista, quando você alcança esse tipo de resultados, merece estar em um deles carros de F1. E eu tenho a experiência pessoal da dor de não conseguir um assento. Portanto, para o bem dele, espero que não tenha que passar por isso. Acho que ninguém jamais passará pelo mesmo que eu passei, mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Se ele está fazendo isso por mérito, merece uma vaga", disse Oscar Piastri, piloto titular da McLaren.

Bortoleto foi ligado à vaga na Sauber para 2025, mas tem importantes concorrentes pela posição. O principal deles é o finlandês Valtteri Bottas, que já compõe a equipe suíça atualmente. Também comenta-se que o argentino Franco Colapinto, da Williams, poderia ocupar a vaga.

A Sauber já definiu seu primeiro piloto para 2025: será o alemão Nico Hülkenberg, de 37 anos. O experiente piloto está na equipe Haas e assumirá o posto com o objetivo de auxiliar na transição para o projeto com a Audi, o qual estará a todo vapor em 2026, quando a Fórmula 1 realizará mudanças em seu regulamento de motores. Nesta temporada, a Sauber ocupa a lanterna do campeonato e ainda não pontuou.

Gabriel Bortoleto lidera a Fórmula 2, principal categoria de formação de pilotos para a F-1. O brasileiro de 20 anos tem pela frente ainda duas etapas para a conclusão da temporada: no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, nos dois primeiros fins de semana de dezembro. Ele ostenta o posto de atual campeão da Fórmula 3 e faz parte da academia de pilotos da McLaren.

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste fim de semana. A primeira atividade está agendada para sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), com o treino livre. Às 15h30, os pilotos definem o grid de largada para a corrida sprint. No sábado, às 11h, acontece a corrida sprint e, às 15h, o classificatório para a prova principal, marcada para domingo, às 14h.