Equipe de Bruno Mars pede silêncio a grupo de fãs que aguardavam o cantor em hotel em Curitiba

Bruno Mars já está na reta final de sua turnê no Brasil. O cantor se apresenta em dois shows em Curitiba e com isso, vários fãs se reuniram na porta do hotel em que ele está hospedado, na esperança de ver o astro.

O grupo que estava lá parece ter se animado bastante, que fez a equipe do artista alertar sobre o barulho. Dois integrantes desceram até a entrada do hotel, na noite da última quarta-feira, dia 30, para pedir que os presentes colaborassem com silêncio. Um desses membros do staff, chegou a dizer:

O Bruno apareceu aqui para dar um oi para vocês, mas ele não vai descer mais e pediu por gentileza, porque tem outros hóspedes, outras pessoas, para que baixassem (o volume). Não por ele, mas por outras pessoas.

Os fãs se desculparam e emendaram o pedido para que Bruno atendesse-os mais uma vez, no entanto, a equipe ressaltou que ele não desceria. Isso desencadeou uma campanha entre os fãs clubes pedindo que todos respeitassem a privacidade de Bruno e sua equipe.