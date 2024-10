Georgina Rodríguez curte jantar com Bruna Biancardi e Gabily: Mulheres maravilhosas

E esse encontro de milhões? Bruna Biancardi compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando que estava curtindo um jantar em um refinado restaurante de culinária japonesa na Arábia Saudita escolhido por ela para celebrar o aniversário de Gabily de 28 anos de idade ao lado de amigas.

Georgina Rodríguez repostou o registro, que apenas mostrava os pratos dispostos na mesa, revelando que ela também estava por lá e curtiu a noite na companhia da namorada de Neymar Jr.. A esposa de Cristiano Ronaldo adicionou uma legenda deixando elogios ao grupo que estava presente no jantar:

Meu encontro ontem com mulheres maravilhosas.

Enquanto estava no restaurante, Bruna mostrou que recebeu um vídeo de Neymar e Mavie. O jogador de futebol surgia com a filha no colo e pedia para enviar um beijo para a mamãe. Encantada com a mensagem, a influenciadora escreveu:

Saí para jantar com as meninas e recebi esse vídeo.