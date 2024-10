Grupo de empresários recebe prefeitos eleitos em Sto.André

O LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) Grande ABC realizou, ontem, encontro em Santo André com os prefeitos eleitos da região para que os empresários pudessem conhecer as propostas dos novos chefes de Executivo visando ao desenvolvimento das sete cidades, além de proporcionar networking entre os presentes ao evento.

Participaram dos dois painéis os novos prefeitos Taka Yamauchi (MDB), de Diadema; Gilvan Junior (PSDB), de Santo André; Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra; e Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo, bem como Guto Volpi (PL), reeleito em Ribeirão Pires, e Juiz João (PSD), vice-prefeito eleito em Mauá. A única ausência foi a de Tite Campanella (PL), que venceu as eleições em São Caetano.

“O empresariado precisa saber quais propostas os prefeitos eleitos estão trazendo neste momento pós-eleição, qual a perspectiva de cada um e, assim, trabalhar muito forte a união das cidades, para fortalecer a região”, destacou o presidente do LIDE Grande ABC, Jarbas Marques.

Taka Yamauchi afirmou ao Diário que o encontro é um momento de diálogo aberto e transparente, visando ao fortalecimento do desenvolvimento econômico do Grande ABC, que sempre foi muito relevante para São Paulo e o País.

“Temos empresas indo embora da região e precisamos nos unir em uma pauta única de desenvolvimento e geração de emprego, para retomarmos a envergadura que o Grande ABC precisa”, pontuou Taka.

Gilvan destacou que o encontro fortalece tanto os prefeitos eleitos, quanto a sociedade civil organizada, que se beneficia da discussão da regionalidade. “A região tem muito a ganhar com isso. Temos grandes temas para discutir (entre as sete cidades). As mudanças climáticas são um tema muito importante, já que uma cidade acaba impactando a outra, assim como segurança pública e mobilidade. Acredito que esses temas são cruciais para a gente debater regionalmente”, afirmou.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB),destacou a importância da articulação realizada pelo LIDE para o desenvolvimento econômico. “O grande segredo da nossa gestão foi ter conectado novamente o poder público com os moradores. O que o LIDE faz é justamente aproximar. Na área econômica faz muita diferença ter essa ferramenta de união. O papel que vocês fazem aqui para o desenvolvimento econômico é fundamental”, disse.