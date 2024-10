Justiça suspende leilão de construção, manutenção e gestão escolar em SP

A Justiça de São Paulo suspendeu nesta quarta-feira (30) o leilão do Governo do Estado que entregou pelos próximos 25 anos serviços em escolas estaduais à iniciativa privada. A decisão de PPP (parceria público-privada) havia sido feita na terça-feira (29).

A reivindicação foi movida pela Apeosp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). Há um prazo de 30 dias para que a Secretaria da Fazenda e Planejamento apresente defesa a respeito do caso.

O leilão da última terça-feira contemplou o lote oeste e havia posto para terceirização áreas como manutenção, limpeza, vigilância e portaria, jardinagem e controle de pragas, além de alimentação nas instituições.

DIADEMA

A ideia era que um novo leilão fosse realizado na segunda-feira (4) e abrangesse 16 unidades de ensino, o que deveria envolver a construção de unidades de ensino em Diadema, Aguaí, Arujá, Atibaia, Campinas, Carapicuíba, Guarulhos, Itapetininga, Leme, Limeira, Peruíbe, Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sorocaba e Suzano.