Globo e Record apostam em novas versões e continuações na dramaturgia

Em se tratando de televisão aberta, Globo e Record continuam liderando os investimentos em dramaturgia, movimentando sempre milhares de profissionais dos mais diferentes segmentos. Afinal, antes de um determinado produto chegar ao consumidor final, no caso, o telespectador, ele passa por diversas fases, entre roteiro, produção, figurino, cidade cenográfica, estúdio...

Nesse cenário todo, como se constata, cada uma possui um modelo próprio de trabalho, que atende suas necessidades. A Globo, por exemplo, não abre mão de novelas contemporâneas, porém, sempre revisita o passado, explorando produções de época, como será a próxima das seis, “Garota do Momento”.

Como se não bastasse, agora tem os remakes ou novas versões, em quantidades que nunca existiram, e também essa nova onda de se apostar em continuidades.

Quando se imaginava que tudo fosse parar em “No Rancho Fundo”, sequência de “Mar do Sertão”, a Globo confirmou os preparativos de exibição para “Êta Mundo Bom! – Parte 2”, com o mesmo Walcyr Carrasco.

Pelo lado da Record, há algum tempo respirando produções do universo bíblico, já vem por aí o seu segundo spin off.

Se, “A Rainha da Pérsia” rendeu um derivado, “Neemias”, protagonizado por Mario Bregieira, é possível afirmar que “Paulo, O Apóstolo” também terá um spin off para chamar de seu. Os detalhes serão revelados muito em breve.

Talvez, o que ainda falte à Record é um respiro. Além dos temas bíblicos, abrir seu leque e diversificar as suas produções, apostando também em outros temas. O sucesso que “Força de Mulher” vem alcançando é um sinal dos mais significativos e que deve ser considerado.

Surpresa da Ana

Ana Paula Padrão surpreendeu a todos ao comunicar seu desligamento da Band ao final do seu atual contrato.

A Ana é uma marca. Alguém que soube construir sua carreira, desde o começo no jornalismo até sua passagem para o entretenimento. Para a televisão, sempre será imprescindível.

Ponto em questão

Sobre o MasterChef, que a Band ainda vai negociar com a Endemol a renovação dos direitos, no mundo todo o formato não contempla a figura do apresentador ou apresentadora.

Brasil e Espanha são as exceções, as duas por iniciativa do executivo Diego Guebel.

Futuro

Sobre Ana Paula Padrão, a informação é que ela irá mesmo se dedicar a um projeto pessoal, algo que já vinha elaborando há algum tempo.

Em relação ao MasterChef, tudo indica que deve seguir carreira na Band pelos próximos anos, mas sem a figura de um apresentador ou apresentadora.

Questionável

Ainda sobre esse caso da Ana Paula Padrão, fazer o anúncio de saída às vésperas de uma estreia, foi, no mínimo, contraproducente.

O “Confeitaria” está todo gravado. Ok. Mas derruba interesse em possíveis novas ações comerciais. Poderiam ter se organizado melhor.

O impasse

Sobre a novela Band – Fórmula 1, aqueles mais próximos de toda a questão entendem que a esperada “boa conversa” entre as partes tem tudo para acontecer nesses próximos dias, semana do GP do Brasil.

Há a quase certeza de que todo esse imbróglio está bem perto do fim.

Vale dizer

Toda essa encrenca em torno de Fórmula 1, entre broncas e ressentimentos, por trás de tudo tem uma só palavra: dinheiro.

É por aí que tudo começa e deve terminar.

Aposta

“Arca de Noé”, considerado a maior animação brasileira já realizada, estreia dia 7 com distribuição de mil cópias em todo país. Produzido por Gullane e Videofilmes e apoio do Grupo Globo, acompanha a aventura dos amigos Tom (Marcelo Adnet) e Vini (Rodrigo Santoro), dois ratos que embarcam juntos na Arca de Noé e precisam enfrentar o autoritarismo do leão Baruk (Lázaro Ramos).

O roteiro é inspirado nos discos “Arca de Noé 1 e 2”, de Vinicius de Moraes.

Posso falar?

Vini Jr. tinha que ganhar o “Bola de Ouro”. Mais do que qualquer um, fez por merecer, inclusive driblando todas as agressões sofridas no campo de jogo. Este é um ponto.

Ir ou não ir à premiação, com todo direito, foi uma decisão dele. Pessoal, que não cabe discussão.

Outro ponto

Assim como também não é saudável, ainda nesse caso do Bola de Ouro, misturar estações. O meio-campista Rodri, do Manchester City, é um craque e não tem, nem deve pagar pelo que não fez. Descontar nele é jogo sujo.

E sem briga, srs. Tiago Leifert e Bruno Gagliasso, por favor. Onde já se viu?

Estreia

José Emílio Ambrósio, com Globo, Rede TV! e Band no CV, está estreando hoje um podcast com Milton Neves e Mauro Beting. Título: “Sem Mimimi”.

Os dois, sempre com um convidado, abrindo o jogo sobre assuntos os mais diferentes.

De tudo um pouco

O evento de lançamento do canal CNBC, nesta sexta-feira, em São Paulo, além da sua importância natural, também será um evento político, o primeiro pós-eleições.

Presenças já confirmadas do vice-presidente, Geraldo Alckmin, ministro Luís Roberto Barroso, governador Tarcísio de Freitas, ministro Fernando Haddad, o prefeito reeleito Ricardo Nunes e do ex-presidente, Michel Temer.

Bate – Rebate

• O ator-mirim Vicente Alvite, que esteve em “A Rainha da Pérsia”, estreia no espetáculo “Brinquedos Consertados”, neste fim de semana, no Teatro dos Grandes Atores, Rio, ao lado de Ana Terra Blanco.

• Entre equipes integradas do SBT e AACD e grupo de voluntários, serão cerca de mil pessoas envolvidas nos trabalhos do próximo Teleton.

• Tiago Abravanel esteve nos estúdios da Rede TV! para gravação do game show “Mega Sonho”, comandado por Marcelo de Carvalho...

• ... Ainda não tem data de exibição definida.

• O ator Cirillo Luna, já bastante conhecido do telespectador da Record, está voltando para a emissora, após um grande trabalho nas temporadas de “Reis”...

• ... Ele vai integrar o elenco de “Paulo, O Apóstolo”, nova produção da casa.

• O uso indevido de IA, Inteligência Artificial, continua tirando o sono do pessoal da dublagem...

• ... Wendel Bezerra, profissional muito solicitado, precisou inclusive fazer um B.O. porque alguém se achou no direito de faturar em cima da voz dele. Com IA, evidentemente.

• Carlos Simon, comentarista de arbitragem, acaba de renovar seu compromisso com a ESPN/Disney por mais dois anos.

C´est fini

A Conmebol, como de praxe, toma decisões, sem medir consequências. Peñarol e Botafogo, disputado na noite desta última quarta-feira, seria realizado no Estádio Campeón del Siglo, mas na véspera, última hora em se tratando de televisão, foi trocado pelo Centenário.

Resultado: na parte que nos toca, dias e madrugada agitada para técnicos da Globo e Paramount+, mudando os equipamentos e caminhões de transmissão de um lugar para o outro. Transtorno com todas as letras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!