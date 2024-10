Boni escolhe sua novela antiga preferida

O empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, participou de uma dinâmica conhecida nas redes sociais como Isto ou Aquilo? No vídeo postado em suas redes sociais, o ex vice-presidente de operações da TV Globo escolheu qual sua novela antiga predileta, entre as opções que lhe foram oferecidas.

A disputa começou com dois clássicos: Selva de Pedra (1972) e Pecado Capital (1975), ambas de Janete Clair. Boni optou por Pecado Capital. Em seguida, uma concorrência entre marido e mulher: Pecado Capital e O Bem-Amado - a segunda foi escrita por Dias Gomes, que foi casado com Janete Clair.

Entre O Bem-Amado e Gabriela (1975), Boni ficou com a adaptação de Walter George Durst para a obra de Jorge Amado.

A disputa passou por clássicos da teledramaturgia como Saramandaia (1976), O Rei do Gado (1996), Dancinn Days (1978), Guerra dos Sexos (1983), Tieta (1990), Vale Tudo (1988), Rainha da Sucata (1990), Mulheres de Areia (1993), A Próxima Vítima (1995) e terminou em Roque Santeiro (1985), a escolhida por Boni.

Todas as novelas apresentadas na enquete foram produzidas na Era Boni dentro da Globo. O executivo entrou na emissora carioca em 1967 como diretor de programação e terminou sua trajetória como vice-presidente de operações até 1997, quando saiu do cargo, ficando como consultor da diretoria até 2001.

A peculiaridade da brincadeira foi quando a novela Pantanal foi citada. Boni disse preferir a versão da TV Manchete, de 1990, e não da Globo, exibida em 2022. Em entrevista recente ao Estadão, Boni afirmou que se sentiu traído quando foi demitido da emissora carioca.

Roque Santeiro, a novela preferida por Boni, voltará ao ar no dia 4 de novembro pelo canal Viva. Como 209 capítulos, a trama escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva foi um dos grandes sucessos da TV brasileira, ultrapassando os 80 pontos de audiência. Entre os nomes do elenco estão Regina Duarte, Lima Duarte, José Wilker, Yoná Magalhães, Paulo Gracindo, Lídia Brondi, entre outros.