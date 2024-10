Endrick e a esposa, Gabriely Miranda, são batizados na Espanha

Depois de anunciarem que haviam se casado em setembro, o jogador de futebol, Endrick de 18 anos de idade e a influenciadora Gabriely Miranda, de 21 anos de idade, passaram juntos por uma cerimônia de batismo. O ato religioso, aconteceu em uma igreja evangélica na Espanha, para onde se mudaram após o atleta assinar com o time do Real Madrid.

Através das redes sociais nesta quarta-feira, dia 30, Gabriely compartilhou alguns momentos do batismo. No vídeo, o casal aparece vestindo roupas iguais, com a frase em espanhol: Eu nasci de novo.

Os dois são mergulhados em uma piscina, e depois aparecem bastante emocionados com a realização do rito. A cena ganha até um beijinho fofo dos recém casados.