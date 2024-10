Zé Felipe conta que Maria Flor segue brava após levar bronca do pai: - Até agora você está de mal de mim?

Nesta quarta-feira, dia 30, Zé Felipe revelou que Maria Flor segue brava após tomar uma bronca do pai e ainda não quer conversar com ele. O cantor divertiu os seguidores ao mostrar a pequena, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca, toda chateada por não ter gostado de ele ter chamado sua atenção.

Ao mostrar a filha deitada na rede, o artista perguntou:

- Até agora você está de mal de mim?

Zé começa a cantar Brilha Brilha Estrelinha após Maria Flor pedir. Apesar disso, ela segue sem olhar para o pai e não canta junto.

Motivo da briga

Na manhã da última terça-feira, dia 29, o cantor havia surgido nos Stories do Instagram mostrando que Maria Flor estava brava com ele por conta de algo que havia acontecido pela manhã. Zé tentou fazer as pazes com ela, mas a menininha de dois anos de idade parecia recusar qualquer conversa.

- Nós estamos fazendo as pazes. A Floflo brigou hoje cedo. Está de boas já ou não? Hein? Está de mal de mim, está?

Na legenda, escreveu:

Ela não está olhando na minha cara.

Motivo da chateação

Em seguida, explicou o que exatamente havia acontecido entre eles:

- Acordei hoje, a Maria Alice veio, me deu benção, a Maria Flor passou direto e não queria dar benção. Eu fui, chamei atenção dela, ela não gostou e está de mal. Não tem base.