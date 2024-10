CCXP24: Lilian Mitsunaga é a homenageada do ano no Artists' Valley by Bis

A CCXP24, maior festival de cultura pop do mundo, anunciou na quinta-feira, 24, a letrista Lilian Mitsunaga como a grande homenageada do Artists’ Valley by Bis. Uma das mais renomadas profissionais da área de letreiramento e diagramação de histórias em quadrinhos no país, Lilian começou sua carreira nos anos 1980 e é amplamente reconhecida por sua contribuição ao mercado editorial, especialmente na Editora Abril, onde trabalhou em títulos icônicos da Disney, Marvel e DC Comics. Atualmente, ela é dona do seu próprio estúdio, Lua Azul. Lilian estará presente todos os dias no coração do festival para tirar fotos e dar autógrafos aos fãs.

Com um estilo único e uma precisão técnica reconhecida por todos, Lilian Mitsunaga é responsável por ter letreirado e diagramado alguns dos mais importantes quadrinhos publicados no Brasil, como Homem-Aranha e X-Men, além das clássicas histórias da Turma da Mônica, ajudando a dar forma e identidade visual a inúmeras obras que marcaram gerações de leitores. Seu trabalho fez dela uma referência no mercado editorial brasileiro, sendo reconhecida não só por leitores, mas também por colegas artistas e editores.

A obra de Lilian Mitsunaga também foi reconhecida com importantes prêmios do mercado, como dois HQMIX, nas categorias de Melhor Letrista e Homenagem Especial, além de dois Prêmios Ângelo Agostini, como Melhor Arte Técnica e Mestre do Quadrinho Nacional. Ela foi homenageada no Festival Guia dos Quadrinhos (2017), em São Paulo, e na CCFloripa (2022), onde recebeu a Comenda Jack Kirby. Mais recentemente, em 2023, recebeu o Prêmio Cláudio Seto de quadrinhos na Bienal de Curitiba. A homenagem a Lilian Mitsunaga no Artists’ Valley by Bis, nesta edição da CCXP, celebra sua inestimável contribuição ao cenário nacional de quadrinhos e sua importância como pioneira em uma área fundamental para a qualidade das publicações que chegam ao público.

O Artists’ Valley by Bis já confirmou até o momento mais de 20 quadrinistas, entre eles Chris Claremont, autor de histórias importantes da Marvel Comics, como "X-Men" ("Saga da Fênix Negra" e "Dias de um Futuro Esquecido") e "Quarteto Fantástico". A artista sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, autora de "Grama", "A Espera" e "Amanhã é Outro Dia", e John Romita Jr., histórico quadrinista de "X-Men", "Demolidor" e "Vingadores" pela Marvel, que também trabalhou em grandes obras como "Superman" e "Batman" na DC, vão abrilhantar o festival. Outros destaques de peso são os norte-americanos J.M. DeMatteis, autor de "Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven", "Liga da Justiça Internacional", "Brooklyn Dreams" e "Moonshadow", Kevin Maguire, conhecido por ser um dos nomes por trás da "Liga da Justiça Internacional" durante os anos 80 e 90, Pedro Vinicio, que se tornou um dos artistas favoritos das redes sociais com suas tiras de humor, e Miguelanxo Prado, grande nome dos quadrinhos europeus. Todos estarão presentes em todos os dias do festival.

Serviço CCXP24?

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.???

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Solicitações comerciais podem ser enviadas para comercial@omeletecompany.com.

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horários a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h??

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h??

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h??

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h