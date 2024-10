José de Abreu pede desculpas publicamente após briga com Murilo Rosa

José de Abreu usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 30, para se desculpar publicamente após briga com Murilo Rosa. Como já visto aqui no ESTRELANDO, os dois brigaram após um trecho de uma live em que Murilo gravou com Maria Zilda. Na ocasião ela dizia que Abreu tinha mal hálito.

Até essa nova publicação, os atores já trocaram farpas nas redes sociais e a briga só chegou ao fim após um acordo judicial e José se retratar publicamente usando seu Instagram.

Eu, José de Abreu, gostaria de me retratar publicamente pelas postagens realizadas nas minhas redes sociais referentes ao Sr. Murilo Rosa. Reconheço que as referidas postagens não são verdadeiras e foram ofensivas. Peço desculpas pelos ataques dirigidos injustamente a sua pessoa e ao que tenha causado a seus familiares. Reconheço também que distorci a expressão 'Murilar', termo criado carinhosamente por Jayme Monjardim, escreveu o ator na legenda do Post.

Reitero que minhas declarações nas postagens a que me referi ao S.r Murilo Rosa não condizem com a verdade, muito menos com a realidade do profissional e pessoa que ele é, com quem contracenei depois em 'Desejo Proibido' e não presenciei qualquer episódio que o desabonasse. E em relação ao luto que o Murilo estava vivendo, quero também me desculpar por usar uma foto e mexer com algo tão sensível! Enfim, vida que segue!, finalizou.

Murilo Rosa também usou seu Instagram para finalizar o assunto e fez uma publicação com uma foto escrito dizem que pedir perdão é uma dádiva e perdoar é uma benção.

Foi com essa frase que meu advogado, Ticiano Figueiredo, me presenteou hoje após a audiência, conduzida de forma excepcional pelo Juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo na 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, escreveu o ator na legenda.

E é verdade, né? O Perdão nos leva a lugares surpreendentes e hoje foi assim? Palavras gentis de José de Abreu se desculpando, com afeto e sinceridade. Acreditei. O juiz terminou a audiência dizendo palavras entusiasmadas e fiquei muito feliz com isso. Foi um bom momento para todos. Aplaudir o conflito dos outros é fácil, quero ver aplaudir a paz. Então, foi um belo dia! Que se cumpra, finalizou Murilo.