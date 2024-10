João Guilherme comenta fama de herdeiro e brinca: As Marias já têm mais dinheiro na conta do que eu

A participação de João Guilherme no Lady Night deu o que falar nas redes sociais! O ator falou sobre diversos assuntos, incluindo casamento e a sua fama de herdeiro, já que ele é filho do cantor sertanejo Leonardo.

Questionado por Tatá Werneck sobre a fama, João explicou que não tem acesso a um tostão do seu pai. Ele ainda revelou qual foi o último presente que ganhou dele.

- Não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos, porque eu pedi no shopping, contou.

Segundo ele, por não ter acesso fácil ao dinheiro do seu pai, criou uma independência financeira muito cedo. E não parou por aí, João divertiu a todos ao falar das suas sobrinhas, filhas de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

- Eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu, brincou.

Tata entrou na onda e disse:

- Um lacinho [de cabelo] daquele é o IPTU do meu condomínio.