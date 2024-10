PM prende homem que tentou atear fogo em companheira em Ribeirão

Com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires, a PM (Polícia Militar) prendeu no último domingo (27), no bairro Represa, um homem por tentativa de feminicídio. Munido de galão de gasolina e com isqueiro em uma das mãos, o suspeito ameaçou atear fogo na companheira.

Segundo informações da GCM, o indíviduo, de 45 anos, não teria gostado de saber que sua companheira teria saído para fazer compras com um ex-namorado. “Tomado por um comportamento agressivo, o suspeito passou a ameaçar a mulher e chegou a jogar gasolina na vítima”, informou a Prefeitura.

Com as roupas e o corpo encharcados com o líquido inflamável, a vítima correu para o banheiro da casa, ligou o chuveiro e entrou rapidamente debaixo d’água para retirar a gasolina do corpo.

“Ainda de maneira agressiva, o homem pegou uma faca e passou a bater o objeto cortante no batente da porta do banheiro, com intenção de ameaçar e assustar a vítima. A mulher passou a conversar com o homem e conseguiu acalmá-lo. Ele chegou a ir embora, mas ficou rondando a casa da companheira”, esclareceu o Paço.

Equipe da GCM que passava pelo local identificou o agressor e o entregou à Polícia Militar, que o levou para a DP (Delegacia de Polícia) de Ribeirão Pires. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Santo André.

EMBRIAGUEZ

Na última sexta-feira (25), a GCM de Ribeirão Pires deteve um homem que conduzia veículo na Avenida Prefeito Valdírio Prisco e que transitava fazendo zigue-zague pela via, uma das mais importantes da cidade.

Os guardas que estavam na ocorrência perceberam que o condutor tinha sinais de embriaguez e deram voz de prisão ao homem.