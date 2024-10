Matilde Lorenzi, esquiadora italiana, morre aos 19 anos após queda em treinamento

A esquiadora italiana Matilde Lorenzi morreu nesta segunda-feira, aos 19 anos, após sofrer uma queda durante um treinamento em Val Senales, no sul da Itália. A notícia foi confirmada pelo Ministério de Defesa italiano.

A Federação Italiana de Esportes de Inverno (FISI) disse, por meio de uma nota, que está de luto e que as atividades da entidade estão suspensas. "O FISI está de luto, as atividades formativas estão suspensas, e está unida aos familiares e amigos e a todos aqueles que amaram a Matilde e dela se lembrarão para sempre", disse a Federação.

Após a queda, a esquiadora foi levada de helicóptero, de acordo com o jornal The Guardian, para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O FISI informou que vai ser criado um projeto com o nome da atleta, denominado "Projeto Memória Matildina", mas não deu mais informações sobre ele.

Matilde Lorenzi era considerada um dos grandes nomes da sua geração no esporte na Itália. Em 2023 ela ficou em sexto lugar no Mundial Juvenil e em oitavo no Super-G. Nessa mesma competição ela foi campeã na competição para adultos.