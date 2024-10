Defesa de empresário que matou idoso com voadora contesta júri popular

A defesa do empresário Tiago Gomes de Souza, 39 anos, que está preso acusado de matar o idoso Cesar Fine Torresi, 77, que era morador de Santo André, com uma “voadora” (um chute que o acertou no peito), em Santos, interpôs recurso contra a decisão da Vara do Júri da cidade da Baixada de levá-lo a júri popular.

O juiz Alexandre Betini decidiu no último dia 25 que o empresário deverá ser julgado pelo júri por haver indícios de crime doloso (intencional) qualificado, por motivo fútil e sem chance de defesa.

O advogado de Souza, Eugênio Malavasi, interpôs o recurso no dia 26. “A tese da defesa é de desclassificação do crime doloso para crime de lesão corporal seguida de morte. Vamos apresentar as razões do recurso e aguardar o Tribunal de Justiça de São Paulo apreciar”, disse ao Diário.

Caso o colegiado do TJSP acolha o recurso, o processo será redistribuído a uma vara de Santos para iniciar tramitação na nova classificação. Se o tribunal confirmar a decisão de Betini, Souza será julgado pelo júri popular, também em Santos. Segundo o Código Penal, a pena para o homicídio doloso qualificado varia de 12 a 30 anos de prisão.

RELEMBRE

O caso ocorreu no dia 8 de junho deste ano, quando o idoso passeava com o neto na Rua Professor Pirajá, no Bairro Aparecida. Souza foi detido pela Polícia Militar momentos após o crime e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça – os pedidos de habeas corpus da defesa foram todos negados.

O enterro de Torresi ocorreu no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no Parque das Nações, em Santo André. Apesar de ser morador do Grande ABC, ele costumava viajar para a Baixada Santista para visitar familiares.

Na hora da ocorrência, o idoso atravessava a rua entre os carros que estavam na via, acompanhado do neto de 11 anos, segundo o Boletim de Ocorrência. Durante a passagem, o agressor teve que parar bruscamente, e Torresi, então, encostou no capô do carro do homem. Após o idoso ter terminado a travessia da rua com o neto, o agressor saiu de seu veículo e acertou a vítima com um forte chute no peito. A narrativa é citada na denúncia.

O idoso chegou a ser socorrido pelo Samu. Em seguida, foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste, onde sofreu três paradas cardíacas e chegou a ser entubado, mas não resistiu.