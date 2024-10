Nicolas Prattes se derrete por Sabrina Sato arrumando o cabelo da Zoe

Momento fofura! Nicolas Prattes se derreteu pela Sabrina Sato nesta terça-feira, dia 29. O ator registrou um momentinho da apresentadora cuidando da sua filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle, no carro, e compartilhou nas redes sociais.

No vídeo, Sabrina arrumava o cabelinho da filha no banco de trás do carro, enquanto ele dirigia. Na legenda, Nicolas escreveu:

Os pequenos momentos que formam caráter.

Vale lembrar que Sato e Prattes estão noivos e à espera de um filho juntos. Eles anunciaram a novidade no meio de outubro, e seguem cada vez mais apaixonados!