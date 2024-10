Após anúncio de gravidez de Gisele, Tom Brady posta imagem com música

Quem não ficou no mínimo chocado com a notícia da gravidez de Gisele Bündchen? Pois é, apesar de não ter comentado diretamente o assunto, Tom Brady, ex-marido da brasileira, usou as redes sociais para compartilhar uma música reflexiva.

Ao compartilhar um clique de uma paisagem, ele escreveu embaixo um trecho do hit Landslide, de The Chicks, que dizia:

Será que a criança no meu coração pode se erguer?

Já em outras partes da música, a letra fala sobre alguém que precisa superar um desafio, um momento difícil na vida:

Eu peguei o meu amor e o destruí / Eu escalei uma montanha e voltei / E vi meu reflexo nas colinas cobertas de neve / Até que a avalanche me derrubou / Oh, espelho no céu, o que é o amor / Será que a criança no meu coração pode se erguer? / Será que posso navegar pelas ondas mutáveis do oceano? / Será que posso lidar com as estações da minha vida? / Bem, eu tenho medo das mudanças / Porque eu construí minha vida ao seu redor / Mas o tempo te deixa mais corajoso, as crianças envelhecem / Eu estou envelhecendo também, então.

A notícia da gravidez foi confirmada pela revista People, na última segunda-feira, dia 28.

Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família, disse a fonte, ouvida pela revista.

Joaquim foi o primeiro relacionamento que Gisele assumiu após o fim de seu casamento com Tom Brady, com quem teve dois filhos, Vivian e Benjamin. Os dois foram casados de 2009 a 2022.