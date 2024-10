Marcelo Lima conquista a maioria dos votos em todas as zonas eleitorais

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), recebeu o maior número de votos nas seis zonas eleitorais do município no segundo turno das eleições. O podemista venceu a segunda etapa do pleito deste ano com 55,74% dos votos válidos, contra 44,26% do deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Marcelo Lima saiu vitorioso das urnas com margem significativa em todas as zonas eleitorais: na 174ª alcançou 58,27% dos votos; na 283ª, 56,29%; na 284ª, 52,78%; na 296ª, 54,62%; na 409ª, 55,57%; e na 414ª, 56,65%.

O prefeito eleito, que sempre pregou uma “campanha do amor”, credita sua vitória às propostas do programa de governo que levou para as ruas. “É a vitória de quem realmente levou a mensagem de que vai transformar São Bernardo em um lugar cada vez melhor”, afirmou.

Passado o segundo turno, Marcelo já começa a desenhar o futuro governo. O podemista afirmou, horas após vencer a eleição no domingo, que o objetivo é seguir um projeto de continuidade, com transformações. “Agora, com muito trabalho, vamos entregar tudo aquilo que discutimos durante a campanha e colocamos no nosso plano de governo”, pontuou.

Marcelo Lima destacou que a segurança pública será uma das prioridades de sua gestão. O prefeito eleito se comprometeu a dobrar o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal), além de implementar na cidade o maior programa de monitoramento por câmeras do Estado de São Paulo.

Em parceria com o governo estadual, Marcelo Lima pretende reforçar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil na cidade. “Vamos fazer um bom diálogo com o governo de São Paulo para reforçar o contingente da Polícia Militar, a Operação Delegada”, destacou.

Entre as propostas de seu programa de governo, as cinco principais são: creche noturna; implementar o primeiro Hospital Municipal Infantil e abrir o Hospital de Urgências por 24 horas; criar o Cartão Saúde SBC e Corujão da Saúde, para diminuir o tempo de espera e as filas exames, consultas e cirurgias; promover a Tarifa Zero nas passagens de ônibus municipais aos domingos; e equiparar o salário dos professores de São Bernardo com o do Capital.