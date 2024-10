Ídolo do Palmeiras, Alex se emociona em homenagem a Veiga: 'goleador de um clube pesado'

O ex-meia e treinador Alex escreveu um longo texto nas redes sociais em tom emocionante para homenagear Raphael Veiga, que nunca escondeu a sua admiração pelo ex-jogador de Cruzeiro, Palmeiras e seleção brasileira. O ídolo virou fã e encheu o atual camisa 23 do time alviverde de elogios por ter alcançado a marca de 100 gols pelo clube, o que não ocorria desde 1994, quando Evair anotou o gol de número 100.

Alex postou uma foto de seu filho com a camisa do Palmeiras entre ele e Raphael Veiga e iniciou homenagem citando o encontro entre os ídolos palmeirenses. "Essa foto foi feita em junho de 2022. O papo no jantar percorreu em cima de futebol. Falamos sobre o Palmeiras, sobre o período dele no Coritiba e Athletico. Sobre o São Paulo, que é o clube que eu treinava naquele momento. Falamos sobre seleção brasileira. E falamos muito sobre gol."

O agora treinador citou o carinho de Raphael por seu filho e lembrou que, na época, o meia estava muito longe da marca. "Eu estava ali como um ex-meia que fazia meus golzinhos, como treinador de futebol, como uma pessoa que viu o Rapha novinho no CT do Coxa, como fã da pessoa e da bola que ele já jogava. E como um pai que levou o filho para conhecer o ídolo do Palmeiras Rapha estava ali como a estrela do jantar. O meia do Palmeiras. Que presenteava uma criança apaixonada pelo futebol e que estava atento ao que ouvia ali. Felipe estava ali como filho, com fã de futebol, fã do Rapha e um menino que sonha com bola. Veiga tinha menos de 50 gols nesta noite."

Raphael Veiga fez o gol de número 100 ao marcar de pênalti no empate por 2 a 2 com o Fortaleza. "Fim de semana chegou aos 100 com a camisa do Palmeiras. Poucos têm essa marca. Demonstração de que tudo que está fazendo está surtindo efeito, individual e coletivo muito grande no clube. Parabéns a sua família! Parabenizo todos os palmeirenses que desfrutam do seu jogo e de sua personalidade. E fico feliz demais que algumas coisas faladas naquela noite tenham acontecido em sua vida. Que aquele piazinho que vi em Curitiba, tornou-se um homem decisivo na história do futebol brasileiro", completou.

Por fim, mandou um recado. "Siga desfrutando, canhota! E obrigado por ter feito a alegria daquele menino naquela noite. Vê conversas surtirem efeito na sequência é algo maravilhoso. Siga se divertindo e nos divertindo com seu jogo. A velocidade das situações acontecendo, às vezes nos assustam. Por isso, desfrute ao máximo. Um enorme abraço, irmão. Sou eternamente grato por ter tido a oportunidade de ver um piazinho se tornar um jogador tão grande. Agora um goleador '100nário' de um clube pesado. Isso vale mais um jantar, canhota."

Veiga passou Edmundo e é o 18º jogador com mais gols pelo Palmeiras. A lista conta com grandes nomes, a exemplo de Ademir da Guia (155 gols) e Evair (126). Heitor é o que mais balançou as redes pelo time alviverde, com 323 gols. César Maluco é o segundo, com 182. Já Alex tem 78.

Com Veiga, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians, na segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena. O time alviverde é o vice-líder do Brasileirão, com 61 pontos, três atrás do Botafogo.