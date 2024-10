Equipe de MC Cabelinho se pronuncia após cancelamento de show em Angola

Eita! A Bairro 13, gravadora e equipe de MC Cabelinho, se pronunciou na tarde desta segunda-feira, dia 28, sobre o cancelamento do show do cantor no Festival Drenalândia em Luanda, Angola.

De acordo com o posicionamento da equipe do artista no Instagram, a decisão de desistir do evento veio a partir do descumprimento de várias cláusulas do contrato por parte dos organizadores do evento:

A Bairro 13, escritório que gerencia a carreira do MC Cabelinho, esclarece que cancelou no último domingo, dia 27, uma apresentação do artista no Drenalandia festival em Angola, devido a uma série de descumprimentos contratuais por parte dos contratantes. Entre os problemas enfrentados, estava o não pagamento completo do cachê do artista e a falta de logística necessária. Mesmo assim, MC Cabelinho decidiu, em respeito ao público angolano, viabilizar sua participação por meios próprios. Infelizmente, a equipe técnica do artista constatou que equipamentos básicos para a viabilidade do show não estavam disponíveis. Muitos não atendiam às conformidades de qualidade e segurança (conforme previstos em contrato), o que levou ao cancelamento da apresentação. A Bairro 13 lamenta o ocorrido e garante que MC Cabelinho, assim como toda a sua equipe, ficou frustrado e se compromete a voltar à Angola em breve.